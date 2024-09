Snelheid ring Parijs gaat omlaag naar 50km/u

Door: BV

Op dinsdag 1 oktober gaat de maximumsnelheid op de ring rond Parijs omlaag van 70 naar 50km/u. In 2014 werd de snelheid al eens verlaagd van 80 naar 70km/u.

Steeds trager

De snelheidsverlaging past in - hoe kan het ook anders? - een klimaatplan. Het maakt deel uit van de doelstellingen die het Parijse stadsbestuur tegen 2030 wil realiseren. PS-politica Anne Hildago maakte er een speerpunt van. Een lagere snelheid moet het milieu en de veiligheid ten goede komen, maar de maatregel is controversieel. Onder meer omdat tegenstanders zeggen dat Hidalgo helemaal niet de bevoegdheid heeft om als burgemeester van Parijs de aanpassing te maken. De cruciale weg staat echter niet ingekleurd als snelweg. Om dezelfde reden heb je er ook een Crit’Air milieuvignet voor nodig. Elke dag rijden naar schatting 1,5 miljoen auto’s over de weg, waaronder heel wat toeristen.

Onder het bewind van Hidalgo werd de auto steeds meer uit Parijs geweerd. Onder haar bewind werd ook de algemene zone 30 er ingevoerd. Een maatregel die later door steden als Brussel werd overgenomen.