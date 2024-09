Dit is de 'nieuwe' Volvo XC90 die er nooit zou komen

Door: BV

Tegen 2030 is elke nieuwe Volvo elektrisch”. Nog voor de Europese doelstelling om nog louter uitstootloze nieuwe auto’s toe te staan vanaf 2035. Volvo hoorde daarmee tot het clubje automerken waarvoor elektrificatie niet snel genoeg kon komen. Het had daar onder meer het gezelschap van Volkswagen - dat met dieselgate de bal aan het rollen bracht - en Ford.

Vertraging voor EX90

Wat deel uitmaakte van dat plan? Bestaande Volvo’s zouden nog louter een elektrische opvolger krijgen en diesel- en benzinemotor werden snel afgevoerd. Zo bouwde Volvo begin dit jaar z’n laatste dieselwagen. Werd veel tamtam rond gemaakt. Voor de grote Volvo XC90 werd een elektrische opvolger ontwikkeld: de EX90. Die zou al in 2022 de traditioneel aangedreven variant vervangen. Alleen… de EX90 had vertraging. De zoveelste nieuwe auto die omwille van software vertraging opliep.

Inmiddels is de EX90 er wél. Uit eerste berichtgeving blijkt dat hij nog altijd niet helemaal af is, maar Volvo vervoegt de immer langer wordende lijst met automerken die draadloze software-updates gebruiken om auto’s zonder volledige functionaliteiten op de markt te zetten. Van de klant wordt intussen wel verwacht dat hij de volle prijs betaalt.

Oude wijn in... oude vaten

Minstens even opmerkelijk is dit: samen met de EX90 kondigt Volvo een ‘nieuwe’ XC90 aan. Nieuw is uiteraard met een flinke korrel zout te nemen: het gaat om een erg oppervlakkige facelift. Een nieuwe snuit, achterlichten met een nieuwe afwerking, een zetelbekleding in gerecycleerd polyester, een middenconsole waarin zowel dikke als smalle blikjes in de bekerhouder passen en een groter aanraakscherm met meer hedendaagse software. Software die een pak handiger is dan voorheen en ook beschikbaar zal worden voor heel wat gebruikers van oudere Volvo’s.

Technisch werd de inmiddels 9 jaar oude en dus hoogbejaarde XC90 niet aangepakt. Dat wil zeggen dat hij met benzines vanaf 250pk te krijgen is en stekkerhybride nog steeds aanbotst tegen een rijbereik dat niet meer dan 84 kilometer bedraagt. In het segment van de XC90 is 100 kilometer de norm. De vanafprijs bedraagt net geen 82.000 euro.