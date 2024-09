Elektrische pickup voor Europa: Maxus eTerron 9

Door: BV

Op het bedrijfswagensalon in Hannover onthulde het Chinese Maxus een elektrische pickup voor de Europese markt.

De eTerron 9 is gebaseerd op een louter elektrisch platform. Het is een uit de kluiten gewassen ding - 5,5 meter lang. Dat is 17 centimeter langer dan de Toyota Hilux of 14 centimeter langer dan de Ford Ranger die inmiddels ook beschikbaar is met een stekker - als plug-in hybride.

Zware jongen

Onder de vloer zit een ruim 100kWh grote lithium-ijzer-fosfaataccu. Voldoende voor een WLTP-rijbereik van 430km. De accu van 20 naar 80 procent laden zou veertig minuten in beslag nemen. Je kan ook weer stroom uit de batterij halen, om bijvoorbeeld elektrisch gereedschap mee aan te drijven. Voor de aandrijving worden twee motoren met een gezamenlijk vermogen van 422pk ingeschakeld. De eTerron 9 pakt uit met de snelle acceleratietijd die inmiddels karakteristiek is voor elektrische auto’s. Het gevaarte haalt 100km/u in amper 5,6 seconden.

In de neus zit een frunk van 236 liter. De laadruimte achteraan kan weer uitgebreid worden door een tussenschot tussen de cabine en de laadbak te verwijderen. Zo kunnen voorwerpen van ruim twee meter lengte vervoerd worden. Aan de trekhaak verdraagt de pickup 3,5 ton. Alleen de laadcapaciteit van de auto zelf valt tegen. Hij verdraagt niet meer dan 620kg, wat eerder krap is voor een pickup.