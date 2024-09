Geen verdere verstrenging Lage-Emissiezones in Vlaanderen

Door: BV

De regering Diependaele zal komaf maken met de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent. Dat zijn de zones die via Vlaams decreet zijn vastgelegd.

Nooit meer strenger

Het betekent niet dat de lage-emissiezones meteen verdwijnen. Het betekent dat ze niet verder zullen verstrengen. De bestaande beperkingen blijven gewoon bestaan. Concreet wil dat zeggen dat je er na 2025 met een Euro 5 diesel (of recenter) of een Euro 2 benzine (of recenter) in zal mogen blijven rondrijden.

De nieuwe regering gaat ervan uit dat de oudere benzine- en dieselmotoren na verloop van tijd uit zichzelf uit het verkeer verdwijnen waardoor de LEZ feitelijk uitdooft. Volgens het regeerakkoord is Vlaanderen ‘op goede weg om de luchtkwaliteitsdoelstellingen te behalen’.

Pestmaatregel en platte belasting

In realiteit zal het altijd een controversiële zaak blijven of de LEZ nu eigenlijk bijdroeg aan de luchtkwaliteit. Zelfs instanties die de LEZ gunstig gezind waren, hadden de grootste moeite om de effectiviteit ervan met concrete vaststellingen aan te tonen. Een in 2020 en 2021 in Gent uitgevoerde studie kwam uiteindelijk uit op een nauwelijks meetbare verbetering van de luchtkwaliteit. Zelfs in de meest extreme situaties - de zogeheten streetcanyons waar de vervuiling blijft hangen - kon zo’n LEZ hooguit een daling van 2,37% aan NO2 en 1,87% aan zwarte roetdeeltjes bewerkstelligen. Bevindingen die in schril contrast stonden met de propaganda van de overheid. Er werd dan ook bijzonder weinig aandacht aan besteed. De LEZ was in de eerste plaats een belastingregime en een pestmaatregel voor automobilisten.