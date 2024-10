BMW XM zelfs te wansmakelijk voor Amerika

Door: BV

Onopgemerkt ging de lancering van de BMW XM niet voorbij. Dat had weinig te maken met de naam, die nochtans ooit op een Citroën prijkte, maar des te meer met het uiterlijk. Groot en exuberant vormgegeven. Het model oogstte met z’n barokke vormgeving veel kritiek. Iets wat de Duitse autobouwer intussen al gewoon was. Veel van z’n recente modellen worden niet als klassieke schoonheden beschouwd. Het begon enkele jaren geleden al met steeds groter worden grilles, ofschoon moderne auto’s net minder nood aan koellucht hebben. Naast esthetisch ‘uitdagende’ auto’s als de jongste BMW 7-Reeks of X2 werd de XM al snel de ‘lompste BMW ooit’. Een prestatie.

Keert BMW de kar?

Veel invloed op de verkoopcijfers leek de kritiek op de vormgeving van verschillende BMW’s niet te hebben. Het merk kon zich zelfs arrogantie permitteren. Het merk boert in Europa bijvoorbeeld nog fors vooruit. Maar in de VS verliest BMW inmiddels fors terrein. Opvallend: de XM flopt er. In het derde kwartaal van dit jaar kochten amper 307 Amerikanen de grote imposante plug-in hybride. Dat is nog eens dertig procent minder dan de ook al weinig indrukkende cijfers van dezelfde periode vorig jaar. Toen wist de XM nog bijna 450 yanks te overtuigen.

De XM is zelfs te wansmakelijk voor Amerika, wat best veelzeggend is. BMW kwam zelf ook al tot die conclusie. Een opvolger werd al uit de boeken geschrapt en als de verkopen nog veel verder afkalven dan wordt de carrière van het model wellicht gekortwiekt. De XM heeft misschien wel een positief effect: bij BMW wordt terug steeds vaker gesproken over een een minimalistisch design, klasse en uitstraling. Misschien komt het terug.