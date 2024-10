10 vragen over het Autosalon van Brussel 2025

Door: BV

Na een jaar afwezigheid is het Salon van Brussel terug. De Heizel verandert weer in de grootste autoshowroom van het land. Loont een bezoek de moeite? Wat staat er op het programma en moet je zeker gezien hebben? We beantwoorden tien essentiële vragen.

1) Wanneer gaat het Autosalon van Brussel 2025 door?

Het Autosalon van Brussel 2025 gaat door van 10 tot en met 19 januari op de gebruikelijke locatie in de Brusselse Heizelpaleizen. Op vrijdag 10 januari vindt ’s avonds enkel de feestelijke opening plaats. Van 11 tot 19 januari is de beurs doorlopend open, met nocturnes op 13 en 17 januari. Precies openingsuren vind je hieronder.

2) Wat zijn de openingsuren van het Autosalon van Brussel 2025?

Op vrijdag 10 januari opent de beurs met een feestelijke première-avond. Die vindt plaats vanaf 18u tot middernacht. Alle andere dagen is de beurs geopend van 10u in de voormiddag tot 19u ’s avonds. Uitzondering zijn twee extra lange avondopeningen (nocturnes): op maandag 13 en vrijdag 17 januari. Dan opent de beurs nog steeds om 10u, maar blijft ze geopend tot 22u ’s avonds.

3) Hoeveel kosten tickets voor het Autosalon en waar kan ik ze kopen?

Tickets voor het Autosalon van Brussel kan je ter plaatse kopen aan de kassa of op voorhand online op autosalon.be. Een ticket voor de première kost 60 euro. Reguliere tickets kosten 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen ouder dan 10 jaar. Kinderen jonger dan 10 mogen gratis binnen.

Bij de vorige edities was er nog een gunsttarief (2,5 euro goedkoper) voor wie online een ticket kocht, maar die korting bestaat niet meer. Ook het gunsttarief voor wie tijdens de nocturnes laat aankomt, is niet meer in voege. Een groepskorting bestaat nog wel, vanaf groepen van 15 personen kost een ticket 12 euro per persoon.

De toegang tot parking C kost je inmiddels 12 euro. Een forse prijsverhoging ten aanzien van de 10 euro die je er tijdens de vorige editie aan kwijt was.

4) Is dit een groot of een klein autosalon?

De organisatie maakt geen onderscheid meer tussen een klein (alleen auto’s) of groot (ook bestelwagens of motorfietsen) autosalon. Dat gezegd zijnde: deze editie biedt ruimte aan zowel auto’s als vrijetijdsvoertuigen en bestelwagens. Motorfietsen zijn niet van de partij. Hieronder vind je een lijst met alle deelnemende automerken.

6) Welke merken zijn aanwezig op het Autosalon van Brussel 2025?

Meer dan vijftig automerken hebben hun aanwezigheid op het Autosalon van Brussel 2025 bevestigd. Iets meer dan twintig procent daarvan is Chinees.

7) Welke merken zijn afwezig?

De belangrijkste afwezigen zijn Nissan, Volvo, Jaguar, Land-Rover, Tesla, Polestar, Zeekr, Lynk&Co, Lotus, Ferrari, Rolls-Royce en Aston Martin.

8) Zijn er ook motorfietsen op het Autosalon?

Bitter weinig. Net als tijdens de vorige editie toonden de invoerder van de verschillende motormerken onvoldoende interesse. Het aantal motoren zal daardoor uiterst beperkt zijn en enkel terug te vinden zijn - in een bijrol - bij automerken die zelf ook motorfietsen produceren. Denk aan Honda en BMW.

8) Hoe geraak ik op het autosalon van Brussel?

Autobezoekers kunnen hoofdzakelijk gebruik maken van de (apart te betalen) parking C van de Heizel en via de loopbrug over de Romeinse steenweg de hoofdingang bereiken. Een tweede kleinere ingang die vooral goed gelegen is voor wie met de metro afzakt naar de beurs is voorzien aan de achterzijde van Paleis 5.

9) Wat valt er allemaal te beleven?

Net als tijdens vorige edities zet het Autosalon in op animatie. Zo vind je in Paleis 9 een ‘e-sportszone’ met simulatoren en gameconsoles. Elders op de beurs wordt de stand van de ‘Auto van het Jaar’ een publiekstrekker. Het is de tweede keer dat Europa’s meest prestigieuze auto-onderscheiding wordt toegekend op het Autosalon van Brussel. Bezoekers kunnen er de winnaar én alle finalisten bekijken.

10) Wat mag ik verwachten van het Autosalon van Brussel 2025?

De beurs vult dit jaar vijf paleizen. Daarmee is het evenement minder dan half zo groot als tijdens de topjaren. Toch zijn er ruim vijftig deelnemende automerken. Die zullen niet voldoende plaats hebben om hun volledige gamma tentoon te stellen. Automerken zullen keuzes moeten maken. Organisator Febiac beweert dat er aandacht zal zijn voor alle aandrijfvormen - benzine, diesel, hybride, plug-in hybride en elektrisch. In de praktijk ligt het overwicht bij elektrisch aangedreven auto’s en plug-in hybrides. Zelfs bij merken die vooral particuliere kopers trekken. Europese regelgeving verplicht automerken immers om steeds meer elektrische auto’s te verkopen.