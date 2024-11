“Mensen worden gek van touchscreens” Hyundai keert terug naar echte knoppen

Door: BV

Het is een trend: steeds meer fysieke knoppen verdwijnen uit de interieurs van auto’s. Steeds meer functies verhuizen naar de menu’s achter de aanraakgevoelige schermen van moderne voertuigen.

Steeds meer klachten

De gespecialiseerde pers en de klanten klagen daar met almaar luidere stem over. De trend lijkt helemaal uit de hand gelopen. Terwijl het misschien steek houdt om weinig gebruikte functies in menu’s onder te brengen, kiezen heel wat automerken er inmiddels voor om ook functies die regelmatig gebruikt worden in menu’s onder te brengen. De bediening van het klimaatsysteem of de volume van het audiosysteem bijvoorbeeld. Of zaken waar je bij een aanpassing liefst niet teveel over moet nadenken - zoals de positie van de achteruitkijkspiegels. Onderzoeksinstantie J.D. Power noemde de trend ‘helemaal uit de hand gelopen’ toen uit het jaarlijkse onderzoek nog maar eens bleek dat de meeste klanten die manier van werken niet fijn vinden.

De autosector beweert dat het verwijderen van fysieke knoppen het interieur een meer opgeruimd, minimalistisch uiterlijk kan geven. De veralgemening van de Tesla-stijl zeg maar. In realiteit is de echte drijfveer wellicht (de zoveelste) besparing die ermee kan gerealiseerd worden.

De klant heeft altijd gelijk

De afkeer van virtuele knoppen speelt sommige automerken intussen parten. Zo moest Volkswagen bij tussentijdse productupdates (onder meer van de VW Golf en de elektrische ID-modellen) al eens permanente knoppen op het scherm toevoegen. Nu keert ook Hyundai z’n kar. Dat heeft Hak Soo Ha, de Koreaanse baas van de Amerikaanse designstudio’s van het merk aan de media laten weten. “Uit onderzoek hebben we geleerd dat mensen er gek van worden wanneer ze snel iets willen aanpassen, maar dat niet kunnen”. In nieuwe Hyundai’s zullen daarom weer meer echte knoppen zitten.