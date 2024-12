Ford Puma nu ook met stekker

Door: BV

Noem het gerust een bizarre productstrategie: Ford stuurde zo ongeveer alle populaire Europese modellen met pensioen zonder opvolger. De jongste was de Fiësta. Daardoor is de Puma - waarvan de vanafprijs met verbrandingsmotor intussen is gezwollen tot 29.050 euro - nu de speerpunt in het segment van de compacte auto’s.

Elektrische versie van vijf jaar oude Ford Puma

De compacte cross-over van Ford werd eerder dit jaar opgefrist. Het model is tenslotte ook al vijf jaar oud. Ondanks die gevorderde leeftijd komt het bedrijf nu nog met een elektrische variant. Die heet Puma Gen-E. Kwestie van de naamgeving helemaal niét eenduidig te maken over de verschillende elektrische modellen van het merk heen.

De Puma Gen-E krijgt een opgewaardeerde uitstraling. Daarvoor wordt het traditionele recept gebruikt: er worden vooral wat meer onderdelen in de lak gezet. Dat werkte vijftig jaar geleden al en het werkt nog altijd.

Prestaties niet grensverleggend

De technische eigenschappen van de auto zijn niet uitzonderlijk. Een accu van 43kWh (netto) brengt je maximaal 376km ver volgens de erg EV-vriendelijke WLTP-cyclus. Ford claimt een verbruiksgemiddelde van minder dan 14kWh/100km, maar Fords bleken al vaker erg optimistisch met die schattingen.

De prestaties zijn voor een elektrische auto eerder gemiddeld. De e-motor wekt 168pk en 290Nm op en drijft de voorwielen aan. Je kan ermee naar 100km/u in 8 seconden en bij 160km/u vindt een begrenzer het welletjes. Het sleepvermogen bedraagt 750kg. Snelladen kan tot maximaal 100kW. Lichtpunt(je): de Gen-E heeft een grotere koffer dan de normale Puma. Het maximaal beschikbare laadvolume achter de achterbank zwelt van 456 tot 574 liter. De toename staat bijna helemaal op het conto van een grotere opbergruimte onder de koffervloer.

De prijs van de elektrische Puma bedraagt 35.490 euro. De beter uitgeruste Premium-uitvoering staat voor 38.000 euro in de catalogus.