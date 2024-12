Firefly: betaalbare compacte EV uit China

Door: BV

Er is al heel wat inkt gevloeid over de Chinese autobouwer Nio. Die zou immers met knappe limousines en SUVs propvol technologie de Europese markt naar z’n hand zetten. Dure auto's waarvan de lancering vooral door vertraging gekenmerkt wordt. Nu kondigt het bedrijf een nieuw submerk aan dat betaalbaarder moet zijn: Firefly.

Dertien in een dozijn

Als eerste zullen de Chinezen een ‘crossover’ lancering met compacte afmetingen. Lees: het is gewoon een elektrische hatchback waar de marketingjongens om hipper over te komen een andere term op kleven. Dat hij koplampen heeft die doen denken aan de cameralenzen van een smartphone is zijn belangrijkste stijlkenmerk. Het interieur - waar nog geen foto’s van zijn - is minimalistisch met een centraal opgesteld verticaal scherm. Helemaal niks origineels dus.

Te koop in 2025

Over de technische specificaties wordt weerom niet al te veel gezegd. Wat we wel weten: de Firefly krijgt een koffer vooraan van 92 liter en kan met de achterbank nog eens tot meer dan 1.200 liter op de plaats van de conventionele koffer slikken. Over de aandrijving en het rijbereik hult het merk zich vooral in stilzwijgen.

Het nieuwe model moet volgens de Chinezen in 2025 nog te koop zijn op 25 markten, waaronder Europa. In China heeft het model een vanafprijs van 19.500 euro. De Europese tarieven zijn nog onbekend maar worden zonder twijfel een stuk hoger.