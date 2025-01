Hoe lang duurt het om 100km rijbereik bij te laden?

Door: BV

Hoe lang het duurt om een elektrische auto op te laden is afhankelijk van het gebruikte stopcontact. Thuis laden aan een conventioneel stopcontact is het traagst. Snel laden bij een snellader is vele malen sneller - voor zover die functionaliteit door de elektrische auto ondersteund wordt.

Hoe lang duurt laden bij een stopcontact thuis, een wallbox of een laadpaal?

VAB Magazine rekende uit hoe lang het duurt om een gemiddelde elektrische auto bij te laden. De mobiliteitsorganisatie gaat daarbij uit van een reëel verbruik van 20kWh per 100 kilometer. Aan een normaal thuis-stopcontact dat geen aanpassingen onderging duurt dat ruim 8 uur. Die tijd zakt tot amper 12 minuten aan een publieke snellader. Hou er wel rekening mee dat ook externe factoren de prestaties kunnen beïnvloeden. De mogelijkheid om te snelladen kan bijvoorbeeld door warm of koud gevoelig trager worden.