Tesla zakt weg: dit zijn de 20 meest waardevolle automerken

Door: BV

Elk jaar maken de specialisten van Brand Finance een overzicht van de meest waardevolle merken ter wereld. Dat is gebaseerd op zaken als imago en merkbekendheid. In het financiële ruim wordt er niet alleen rekening gehouden met de waarde van de aandelen, maar speelt bijvoorbeeld ook de omzet en hoe interessant de producten van het bedrijf zijn.

Tesla zakt van eerste naar vierde plaats onder automerken

Helemaal bovenaan de tabel prijkt Apple met een waarde van meer dan 500 miljard dollar. Dat bedrijf staat daar al een tijdje onbedreigd. Maar onder de automerken verschuifde er het afgelopen jaar erg veel. Vooral voor Tesla, dat uit de gratie valt. In 2024 was het nog het meest waardevolle automerk ter wereld, maar vandaag strandt het merk in de autowereld op de vierde plaats. In de volledige merkenlijst zonk het naar de 36ste stek.

“ De kapriolen van Elon Musk duwen de waarde omlaag ”

De Brand Finance-indicatie schat Tesla al enkele jaren steeds lager in. Voor 2025 strandt het bedrijf op 43 miljard dollar. In 2024 was het nog 58,3 miljard en in 2023 werd de waarde van het merk op 66,2 miljard geschat.

Brand Finance haalt velerlei redenen aan voor de daling. Op productvlak spelen onder meer het verouderde modellenaanbod van Tesla en het uitblijven van (telkens weer aangekondigde) echte doorbraken op vlak van autonoom rijden het bedrijf parten. Maar ook de kapriolen van topman Elon Musk duwen de waarde omlaag. De man liet zich afgelopen week nog opmerken door tijdens de eedaflegging van president Trump een armbeweging te maken die volgens sommigen een nazigroet was. Musk polariseert hoe langer hoe meer.

Toyota is meest waardevolle merk ter wereld

Toyota staat met een geschatte waarde van bijna 65 miljard dollar op de eerste stek. Het bedrijf klom op één jaar tijd een indrukwekkende 23 procent. Mercedes zakte volgens Brand Finance het afgelopen jaar 11 procent in waarde, maar het houdt vast aan de tweede stek. Inmiddels klom ook Hyundai Tesla voorbij.