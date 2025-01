“Tot 166km minder” zo veel rijbereik verliest een elektrische auto bij koude

Door: BV

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: de Noorse Automobiel Federatie kijkt hoe het met het rijbereik van elektrische auto’s gesteld is in winterse omstandigheden. Dit jaar werd met 24 stekkermodellen gereden tot er geen meter meer uit te persen viel. Doel: in kaart brengen hoeveel rijbereik je verliest. De beste auto gaf weinig meer dan 4 procent prijs. De slechtste haast 30. De verschillen zijn erg groot.

Het opzet van de Noren is redelijk eenvoudig. Ze vertrekken met een volgeladen auto in Oslo en rijden naar het Hoge Noorden. In Dombas maken ze rechtsomkeer. Het parcours is gevarieerd, maar - daar komen we straks op terug - ook weinig uitdagend. Alle auto’s vertrekken op hetzelfde moment om variaties in temperatuur en omstandigheden uit te schakelen. Als een auto eenmaal niet meer verder kan, dan wordt het resultaat afgetoetst aan het officiële rijbereik. Dat is berekend op basis van de WLTP-testcyclus. Europa legt die berekeningswijze op aan autofabrikanten, maar daarvan is bekend dat ze bijzonder vriendelijk is voor EV’s. Bijvoorbeeld door een temperatuur van 23 graden toe te staan. Nergens in Europa is het gemiddeld 23 graden. Athene is Europa’s warmste hoofdstad met een jaarlijkse gemiddelde temperatuur van… 21 graden.

Echte ecorun

De Noren maken het de auto’s overigens ook niet zo moeilijk. Er wordt niet alleen vertrokken met een volle batterij, maar ook met een opgewarmde auto. Tijdens het rijden wordt zoveel mogelijk stroom bespaard. Stroomverbruikers worden zo veel als mogelijk uitgeschakeld en er wordt uitgesproken rustig gereden over een parcours dat geen hoge snelheden kent. Bovendien wordt er gereden tot de auto effectief stilvalt en de auto getakeld moet worden. In de praktijk is zoiets vanzelfsprekend niet aan de orde.

Gemiddeld verloor een elektrische auto dit jaar 100 kilometer. Dat is 10km beter dan vorig jaar toen het rijbereik over het ganse deelnemersveld met gemiddeld 110 kilometer werd aangelengd. Maar toen werd het tijdens de test niet warmer dan min twee graden Celcius. Ditmaal steeg de temperatuur tot wel zeven graden.

Van 4,1 procent tot bijna één derde verlies

De nieuwe Polestar 3 bleek in de test de beste met slechts 23 kilometer of 4,1 procent verlies. In absolute kilometers gaf de Tesla Model 3 het meeste prijs: daar verdween 166 kilometer autonomie. Maar die Tesla heeft ook het hoogste officiële rijbereik. Meer dan 700km. In realiseerbare afstand komt hij daarom maar net na de Polestar op de tweede plek. In procenten bleek de Voyah Dream (een Chinese monovolume die in België nog niet te koop is) het meeste rijbereik te verliezen: bijna dertig procent minder. Zeven van de tien auto’s (Polestar, Mini, BYD, Lotus en Smart) in de top tien zijn van Chinese makelij. Grote Europese namen bengelen onder het gemiddelde. Dat is onder meer zo voor Porsche, Audi, Volkswagen, BMW en Peugeot.