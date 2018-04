Nieuwe 1.4 Starjet-motor voor Fiat Grande Punto

Door: BV

iat heeft met de Grande Punto Sport reeds een aantrekkelijk ogende driedeursversie in de catalogus staan. Tot op heden werd die enkel geleverd met de 130pk sterke 1.9JTDm dieselkrachtbron. Wie wel gaat voor de stijl, maar al dat motorgeweld niet noodzakelijk vind, kan de versie vanaf heden ook bestellen met de 90pk sterke 1.3l diesel onder de kap. En er komt ook een benzinemotor; de gloednieuwe 1.4l Starjet. Die 16-klepper levert 95pk bij 6.000t/min en heeft bij 4.500t/min 125Nm trekkracht op voorraad. Het nieuwe benzine neemt genoegen met 6,4l brandstof per 100km en bereikt een topsnelheid van 178km/u. Deze Grande Punto Sport, sprint naar 100km/u in 11,4 tellen.

Tot de specifieke kenmerken van de hierboven aangehaalde uitvoering horen een verlaagde ophanging, zijschorten en een sportieve interieuraankleding. Fiat Grande Punto 1,4-l 16v Sport kost €14.790.