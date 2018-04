Donkervoort met nieuw wapen op Hockenheim

Door: BV

lk jaar wordt in juli de Tuner GP gereden. Een competitie waaraan geen zuivere racewagens, maar oordeelkundig veredelde en straatlegale seriemodellen aan deelnemen. Dit jaar verschenen er in het Duitse Hockenheim 66 wagens aan de start. Donkervoort zette er afgelopen jaar de tweede snelste tijd neer en kwam dit maal met een nieuw wapen aanzetten; een tot 370pk gebrachte Donkervoort RS06. Die reed de concurrentie in de vernieling; met een tijd van 1.04,765 minuten liet piloot Michael Düchting een Edo-Porsche GT2 RS (1.07,332) en een Cargraphic-Porsche 993 GT2 (1.10,633) achter zich.

Het uiterlijk van de bewuste Donkervoort stemt niet overeen met dat van de standaard-auto’s. De kleine cycle wings hebben plaatsgemaakt voor lange spatborden. Donkervoort wilde daarvan het aërodynamische effect testen en is tevreden.