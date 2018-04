Definitief: Dodge Challenger gaat in productie

Door: BV

I

n januari stelde Dodge op het Autosalon van Detroit een moderne interpretatie van de in de jaren zeventig immens populaire Challenger voor. Omdat de retro-koorts in de VS nog volop heerst en het publiek enthousiast reageerde, komt die er nu ook echt. Dat heeft DaimlerChrysler bevestigd voor de start van de Pepsi 400 Nascar race in Daytona. Dodge kan zich het extra model, dat in de loop van 2008 de Amerikaanse showrooms aandoet, permitteren omdat het gebruik maakt van hetzelfde onderstel als de Chrysler 300C en Dodge Magnum. En dat werd eigenlijk al bij de vorige Mercedes E-Klasse geleend.

Onder de kap van de concept huisde een 425pk sterke 6,1l Hemi V8 die de lange tweedeurs in 4,5 tellen naar 100km/u moet katapulteren. De topsnelheid zou 280km/u bedragen. Of Dodge met de Challenger naar Europa komt, zal voor een groot deel afhangen van het succes van de Caliber. Met die SUV probeert het merk in grote delen van de wereld weer voet aan wal te krijgen. Anders wordt het een zaak van ‘grijze’ imports.