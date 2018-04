Morgan bouwt nu toch 100 Aeromax

Door: BV

n Genève toonde Morgan de Aeromax. Een door Matthew Humphries getekende coupé-versie van de Aero 8 die speciaal voor de directeur van de Zwitserse Barings Bank werd gebouwd. Nu heeft Morgan aangekondigd dat er tòch een beperkte oplage van de gesloten sportwagen komt. De ambachtelijke Britse autobouwer gaat tot in 2009 één à twee exemplaren per week bouwen. In het totaal komen er 100 stuks, waarvan het laatste exemplaar geleverd wordt in het jaar dat Morgan z’n honderdste verjaardag viert, al is dat volgens de constructeur toeval.

Morgan houdt er geen ingewikkelde bestelpolitiek op na. De 100 exemplaren worden gewoon geleverd aan wie het eerst de bestelbon tekent. In de UK zal de bolide zo’n 94.000 pond kosten. Dat is de helft meer dan een gewone Aero 8.