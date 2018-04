Eerste beelden Honda Civic driedeurs

Door: BV

ype S; zo doopt Honda de driedeursuitvoering van de nieuwe Civic. Het model gaat op 20 juli op het Autosalon van Londen in première, en dat is geen toeval. Net als de vijfdeursversies voor de Europese markt, wordt de ‘spacy’ half-coupé in het Engelse Swindon bij elkaar gevezen. Hoewel je de vijfdeurs geen conservatief lijnenspel kan aansmeren, geeft Honda aan deze variant aan een jonger publiek te willen slijten. Anderzijds wijkt de vormgeving weinig van het reeds gelanceerde product af. De achterste zijruit buigt opwaarts om de achtervleugels meer spanning mee te geven, en de vormgeving van de bumperschilden is wat agressiever. Honda zal die ook afwerken met een metaalachtige laklaag, waardoor de voorvleugels, wielbogen en zijskirts meer opvallen.

De Type S krijgt een specifieke afstelling. Het spoor wordt 20mm verbreed en de veer/demper-combinatie is herzien. Het moet een snediger en sportiever weggedrag opleveren. Honda maakt ook gewag van standaard 17-duims velgen. Honda spreekt over de toerentalgeile 1.8l i-VTEC benzinemotor en de 140pk sterke 2.2 dieselmotor als krachtbronnen. De instapper van de 5-deurs wordt niet genoemd. Over de sportiefste driedeurs Type-R zegt Honda nu Őin tegenstelling tot vorige berichten- dat het gaat om een evolutie van de huidige 200pk sterke atmosferische tweeliter. Daarmee geeft Honda nu toch aan voor een hoger motorvermogen te zullen opteren.

Honda voorziet in eerste instantie twee afwerkingsniveaus. De Type S heeft naast de zeventienduimers ook airco en stabiliteitscontrole. Bij de Type-S Plus wordt dat een klimaatregeling met twee temperatuurszones, een snelheidsregelaar en licht- en regensensoren. De Type R, die in de lente van volgend jaar komt, krijgt ook zo’n luxueus uitgeruste variant, die Type T GT zal heten. De laadcapaciteit is nagenoeg identiek aan die van de vijfdeurs; de koffer slikt 485l en de achterbank vouwt plat om een vlakke laadvloer te creëren.