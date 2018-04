Smart gaat naar VS

Door: BV

et is definitief; smart gaat de opvolger van de huidige fortwo, de kleine stads-coupé, ook in de VS aanbieden. Door de grootste automarkt ter wereld aan te boren, wil het merk aan een verkoopsvolume komen dat het toelaat winst te maken. Sinds z’n marktintroductie in 1997 is dat smart nog nooit gelukt. In een drastisch besparingsprogramma werd de productie van de roadster en forfour reeds gestaakt.

In feite wou smart eerder al voet op Amerikaanse bodem zetten, maar de huidige fortwo kon er niet gehomologeerd worden. Z’n opvolger, die volgend jaar gecommercialiseerd wordt, zal mede daarom minstens 30cm groeien. De kleine tweedeurs krijgt een plaats in de showrooms van bestaande Mercedes-dealers.