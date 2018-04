Yes! Roadster in België

Door: BV

e Yes! Roadster kwam zeven jaar geleden tot leven toen het eindwerk van twee Duitse ingenieursstudenten Őeen prototype voor een tweezits sportwagen- onverwacht goed onthaald werd. De twee richtten Funke & Will Aktiengesellschaft op en verkochten hun product met mondjesmaat. Nu is de tweede versie van de Roadster een feit. Die tweezitter werd dit jaar in Duitsland voorgesteld en is vanaf heden ook in België te koop bij 2 Drive; het bedrijf uit Herent dat ook het eigenzinnige PGO en de opgemerkte Carver importeert.

Net als z’n voorganger weegt de Yes! zowat 900kg. Meer dan 80% van de onderdelen zijn afkomstig van Audi. Daaronder ook de centraal achter de inzittenden gemonteerde 3,2l V6 motor. Die is er in een atmosferische versie die 255pk en 330Nm heeft en in een geblazen variant die 355pk en 485Nm in de voorraadkast heeft liggen. De eerste sprint naar 100km/u in 4,9 seconden. De tweede catapulteert zichzelf in 3,9 tellen naar de geijkte snelheid om er pas bij 281km/u (tegen 255 voor de atmosferische 3,2) de brui aan te geven. De cockpit kan afgeschermd worden door een softtop, terwijl een hardtop tot de opties zal behoren.

Funke & Will heeft een productiecapaciteit van maximaal 500 stuks per jaar, maar de doelstelling bedraagt slechts 250 stuks. De helft daarvan zou bestemd zijn voor de VS. In ons land hangt aan het model een prijskaartje van € 50.000 tot € 80.000 afhankelijk van de versie en eventuele opties. 2 Drive beweert al een tiental veelbelovende prospecten te hebben.