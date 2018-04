Automaat voor Alfa Romeo 159

Door: BV

lfa breidt het aanbod transmissies voor de 159 en 159 Sportwagon uit met een automaat. Die luistert naar de naam Q-Tronic en zal behalve over een volautomatische stand ook beschikken over een sequentiële schakelmodus waarin de bestuurder door de pook naar voor of naar achter te tikken zelf een overbrengingsverhouding kan kiezen.

De bak komt er eerst in de 200pk sterke 2.4 JTDM diesel, waar de elektronische regeldoos ook over een sport- en winterfunctie beschikt. Later wordt de gangwissel ook beschikbaar in combinatie met de 150pk 1.9JTDM. De automaat is een optie van € 2.050.