In detail: nieuwe Kia Carens

eze zomer verschijnt de nieuwe Kia Carens in de Europese toonzalen. Het model ging afgelopen donderdag op het Autosalon van Madrid in wereldpremière. De nieuwe generatie werd in Korea getekend, maar teams in de VS en de Duitsland kregen inspraak. De nieuwste uitvoering werd alvast langer, breder en hoger dan z’n voorganger (respectievelijk +55, + 50 en +44mm). Daardoor komt de totale lengte op 4,54m, meet het model exact 1,80m in de breedte en is het 1,65m hoog. Het model schudt volgens Kia z’n conservatieve vormgeving af, en etaleert een modernistisch, gebalanceerd lijnenspel. Daarin zijn nogal wat stijlkenmerken uit het SUV-segment verwerkt, wat een relatief stoer ogend geheel oplevert. De grille en de luchtinlaat in de voorbumper zijn specifiek voor de Europese markt.

Het interieur van de Carens werd hoger, terwijl de vloer lager werd. Er wordt dus dubbel winst geboekt. Mede daardoor kon Kia aan de vijfpersoonsuitvoering ook een versie met drie zitrijen toevoegen. Volgens de constructeur zijn de twee zitrijen achteraan geschikt voor volwassenen tot 1,80m. Wie de zitplaatsen allemaal invult, houdt amper 74l over voor bagage. Met vijf personen aan boord bedraagt de laadcapaciteit 414l (430l voor de vijfpersoonsuitvoering). De tweede zitrij is in ongelijke delen neerklapbaar en verdwijnt net als de achterste zitjes in een geheel vlakke vloer. Dan zwelt het beschikbare laadvolume tot maximaal 2.106l.

Onder de kap komen twee nieuw ontwikkelde tweelitermotoren; één diesel en één op benzine. Die laatste ontwikkelt 142pk (bij 6.000t/min) en heeft 184Nm trekkracht achter de hand (bij 4.250t/min). In combinatie met een handgeschakelde vijfbak sleurt die de Carens aan de voorwielen naar 100km/u in 11 tellen en is hij tot 190km/u topsnelheid in staat. De dieselkrachtbron die in ons land nagenoeg alle bestellingen zal uitmaken levert 140pk en 305Nm, maar Kia kondigt ook de komst van een fiscaal vriendelijker 115pk-uitvoering (met dan slechts 245Nm koppel) aan. In ons land levert dieseltopper overigens om fiscale redenen vier paardjes in. De krachtigste variant sprint net zo snel als de benzine en is op topsnelheid slechts 3km/u langzamer. Standaard koppelt Kia de oliestoker aan een handgeschakelde zesbak. Voor beide motorversies wordt ook een automaat met vier verhoudingen aangeboden. Kia gebruikte het onderstel van de nieuwe Magentis, met z’n volledig onafhankelijke voor- en achterophanging als basis.

Kia zal in het totaal zestien versies aanbieden, in negen koetswerkkleuren. In elke uitvoering is er keuze uit een LX (basis-)afwerking of een rijkelijker aangeklede EX-variant. Die beschikt onder meer over automatische airco met gescheiden links/rechts-regeling. Kia is ambitieus; volgend jaar wil het merk in Europa 25.000 Carens slijten. In 2009 moeten dat er al 50.000 zijn. Voor de uittredende generatie vond Kia afgelopen jaar nog 17.000 klanten. Midden september komt de Carens op de markt. De indicatieve prijs (136pk diesel) bedraagt € 21.000.