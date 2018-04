Citroën wereldpremières C4 Sedan en Jumper

Door: BV

p het internationale salon van Madrid (25 mei- 4 juni) presenteert Citroën twee wereldpremières en een -reeds eerder besproken- C-Buggy ontwerpstudie. Voor het eerst wordt buiten Azië de C-Triomphe aan het publiek geshowd. Deze wagen is is een drievolume model, met gewone klassieke koffer dus, dat gebouwd wordt op een verlengd C4 onderstel. De C4-Triomphe komt in 2008 eveneens op de Europese markt, dit dan onder de naam C4 Sedan. Spanje wordt het eerste land dat de auto zal commercialiseren. Zoals men weet worden in de twee landen van het Iberische schiereiland plus Italië en Griekenland de klasssieke vierdeurs nog steeds sterk gevraagd.

Wereldpremière in Spanje is eveneens de Jumper bestelauto die thans goed is voor een laadvolume tot 17 m³ en een maximaal totaalgewicht van vier ton. De Jumper is dus een pak ruimer geworden.

De C4 HDi 110 pk krijgt voor het eerst een geautomatiseerde zesbak die dankzij de computer gestuurde elektro-hydraulische bediening van de koppeling en het schakelsysteem snel en rukvrij werkt. Door de geoptimaliseerde schakeltijden wordt drie tot vijf procent brandstof bespaard. Deze versie komt in juni op onze markt. Het nieuwe schakelsysteem werd voor het eerst gemonteerd in de C4 diesel-hybride. Eveneens gaf Citroën aan Madrid de voorkeur voor de toekomstige dienstwagen van Sébastien Loeb waarmee de rallywereldkampioen het wereldkampioenschap 2007 zal rijden.

Citroën toont ook voor het eerst de C5 HDi met 173pk. Het opgevoerde vermogen is te danken aan een nieuw injectiesysteem en de montage van twee turbo’s. Citroën paart de krachtcentrale aan een handbak met zes verzetten. Het model moet vanaf juni leverbaar zijn.