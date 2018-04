Citroën presenteert Buggy op Salon Madrid

Door: BV

orig jaar presenteerde Citroën op het Autosalon van Bologna de C-Airplay concept car. Een olijke stadrakker die qua afmetingen nog eens onder de piepkleine C1 werd geplaatst. Voor de Spanjaarden ontwikkelde Citroën’s actieve design-afdeling een afgeleide; de C-Buggy. En die naam dekt als geen ander de ladingij Het lijnenspel van de C-Airplay werd aangepast door er het dak van af te zagen, de voorruit achterwege te laten en twee rolbeugels te monteren (allemaal zeer ‘smart crossblade’). De portieren zijn dichtgemaakt, maar tegen de flank hangt wel een treeplankje. Specifieke velgen en een groeischeut voor de ophanging maken het plaatje compleet.

Het interieur werd in modieus groen gestoken en is met twee onvervalste kuipzetels Őinclusief vierpuntsgordels- gemeubileerd. De snoet van de C-Airplay mogen we binnenkort verwachten op een productiemodel uit een ander segment. Wellicht is dat een monovolume die net boven de pensioensgerechtigde Picasso gepositioneerd wordt. Dat model zal in oktober op het Salon van Parijs voorgesteld worden.