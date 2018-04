Helemaal: nieuwe Dodge Caliber

Door: BV

M

et de Caliber wil Dodge een frisse wind door het SUV-segment laten waaien. Het product, een betaalbaar alternatief voor meer conventioneel vervoer, komt volgende maand bij ons op de markt. Dodge maakt zich sterk dat de Caliber Ődie is ontworpen met de wereldmarkt in het achterhoofd- de voordelen van een krachtige Amerikaans geïnspireerde vormgeving rijmt aan meer rationele eigenschappen als een gunstig brandstofverbruik. De Caliber krijgt ook een diesel onder de kap en dat schept zelfs in ons land kansen.

Dodge weet het eerder klassieke vijfdeursconcept goed in te pakken. Het merk doet dat met opvallende en stoere accenten. Zo zijn het opvallende radiatorrooster met het typische kruis, de gewelfde wielkasten en de brede schouders moeilijk te negeren. Een zwart accent, dat over de hele lengte van het dak loopt, mondt uit in een geïntegreerde dakspoiler, wat zorgt voor een profiel als dat van een coupé. De binnenruimte biedt plaats aan maximaal vijf inzittenden en 524l bagage. De achterbank is niet alleen neerklapbaar, maar heeft ook een instelbare rug. Op de meeste versies laat de passagierszetel vooraan zich omvormen tot een tafeltje. Boston Acoustics bedacht een audio-installatie met twee in de kofferklep gemonteerde luidsprekers. Wanneer de koffer geopend is, kunnen die uitgeklapt worden om bij buitenactiviteiten van muziek te genieten. Andere aardigheidjes zijn verlichte bekerhouders of een gekoeld drankvak met een inhoud van meer dan 2 liter.

Voor de Caliber werd een nieuw platform met voorwielaandrijving ontwikkeld. Er komen benzinemotoren met een slagvolume van 1.8, 2.0 en 2.4l, maar t’is de 2.0 liter common-rail dieselmotor die in ons land potten moet breken. Die levert 140pk en 310Nm koppel. De aandrijflijn van de oliestoker omvat ook een handgeroerde zesbak. De 150pk sterke 1.8 benzine doet het met een verhouding minder, terwijl de amper 6pk rijkere 2.0 benzinemotor gekoppeld wordt aan een CVT-automaat. De aangekondigde 2.4 komt pas later. De diesel is met een acceleratietijd van 9,3 seconden (tot 100km/u) en een topsnelheid van 196km/u ook verreweg de snelste Caliber uit het lanceringsaanbod. De krachtcentrale vraagt gemiddeld 6,1l kostbaar vocht in ruil voor z’n prestaties.

De Belgische invoerder zal de 1.8 en 2.0 CRD in vier uitvoeringen aanbieden. In opgaande lijn zijn dat de S, SE, SXT en SXT Sport. De 2.0 met CVT is er niet in het basisniveau. De prijzen; de 1.8 wordt aangeboden vanaf € 15.900 en kost maximaal € 20.500. De diesel is er vanaf € 18.400. Vanaf het tweede uitrustingsniveau loopt de kostprijs ervan gelijk met de 2.0 benzine, die vanaf € 19.400 wordt aangeboden. De duurste versie kost exact € 22.000.