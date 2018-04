Nieuwe Fiat 500 binnen 500 dagen

Door: BV

e productieversie van de Trepiùno, de concept car die Fiat in 2004 op het Autosalon van Genève toonde, zal binnen 500 dagen onthuld worden. En net als het studiemodel zal het kleintje bulken van de verwijzingen naar de legendarische 500. Wellicht krijgt het ook die typeaanduiding. De fascinatie voor het model wil Fiat alvast aanzwengelen met de lancering van de website www.fiat500.com. Op die webstek wil Fiat niet alleen informatie over het model verstrekken. De constructeur hoopt er een hele hoop Fiat 500-verhalen te verzamelen in de Fiat 500-ology, je kan ze website zelf in een ander kleedje steken, maar natuurlijk ook hetzelfde doen met de Trepiùno. In een interactief configuratievenster kan je de kleine Italiaan volhangen met allerhande accessoires en kleuren kiezen. De meest populaire items zullen zo goed als zeker verkrijgbaar zijn voor het ‘echte’ exemplaar.

Voor de productie van de auto in het A-segment hebben Ford en Fiat een overeenkomst afgesloten. Hoewel uiterlijk duidelijk onderscheidend, zullen de nieuwe Fiat 500 (die in het gamma onder de Panda komt) en de vervanger voor de Ford Ka een gemeenschappelijke technische basis hebben. Het platform van de Panda wordt daarvoor aangepast. Vanaf 2008 (het eerste volledige productiejaar) hopen beide constructeurs er gezamenlijk 240.000 stuks van te produceren. Die zullen geassembleerd worden in de Fiat-fabriek in het Poolse Tychy.