Russo-Baltique bouwt berline van € 1,5 miljoen!

et Russische automerk Russo-Baltique ging eigenlijk al in 1923 failliet, maar het wordt nu, exact 100 jaar na de eerste oprichting, weer tot leven gewekt. De ondernemers achter het project willen berlines van het hoogste niveau bouwen. Tien of maximaal vijftien stuks, niet meer, voor een prijskaartje van zo’n € 1,5 miljoen. Het ontwerp paart achterwaarts scharnierende vleugeldeuren aan een allegaartje van stijlkenmerken uit de gouden automobielperiode tussen beide Wereldoorlogen. Het allereerste exemplaar van de Russo-Baltique werd afgelopen weekend getoond op het Concours d’Elegance Villa d’Este.

De vierzitter heeft behalve een astronomisch prijskaartje ook monumentale afmetingen. De lengte bedraagt 5,14m, het model is 1,85m breed, 1,43m hoog en de wielbasis bedraagt 3,15m. In het interieur zijn sierlijsten in zebrano-hout, dat van nature beschikt over een gestreept motief, de absolute blikvanger. Russo-Baltique heeft dat materiaal rijkelijk, maar met oog voor detail toegepast. Zo is de hele boordplank uit een enkele stam gemaakt. Onder de kap zit een door twee turbo’s tot 555pk opgekittelde V12. De productie zelf zal bij Gerg in München geschieden à rato van twee tot drie wagens per jaar.