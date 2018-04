Retro-mix: Antaz V8 GT

Door: BV

e Italiaanse koetswerkbouwer Faralli en Mazzanti, een bedrijf dat zich vooral bezig houdt met restoratieprojecten, heeft zelf een auto ontwikkeld. De inspiratie werd gevonden bij een reeks modellen uit de jaren 30 tot 60.

Het met de hand in aluminium vervaardigde koetswerk kreeg een neus die gedomineerd wordt door een grote verchroomde grille en vier separate schijnwerpers. Die zijn in sterk geprofileerde wielkasten ingelegd. De kofferklep duikt stevig omlaag om ter hoogte van de bumper uit te komen. Vooraan beschikt de Antaz over een gedeelde voorruit. Achteraan wordt, in onvervalste vooroorlogse Bugatti-stijl, een vin gemonteerd. Een onbetwiste blikvanger, maar of dat nu ook mooi is...

Onder de kap schuilt een bij Maserati aangekochte 4,8l grote V8. Die levert 310pk bij 6.000t/min. De 4,75m lange 2+2-zitter haalt er een topsnelheid van 270km/u mee. Een sprint naar 100km/u zou vijf tellen in beslag nemen. Het vermogen wordt naar de achterwielen geleid en via 225/55-rubber op een naar hedendaagse normen bescheiden 17-duims wiel naar het asfalt versluisd. De banden vooraan zijn een maat kleiner. In het interieur wordt de retro-vormgeving gemengd met moderne elementen (zoals een in de kofferklep ingewerkte achteruitrijcamera) en bekleed met leder van de hoogste kwaliteit.

Voorlopig is de Antaz V8 GT van F&M Auto een uniek exemplaar. Of er ooit een (kleine) serie van komt, hangt af van de reacties van het gefortuneerde doelpubliek.