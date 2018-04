Fiat Stilo MY2006

Door: BV

odeljaar 2006 levert de Fiat Stilo enkele discrete updates op. Tegelijk maakt de importeur het gamma wat eenvoudiger voor de klant. De voornaamste uiterlijke wijziging is de introductie van een verchroomde grille. Die doet denken aan die van Fiat’s Idea. Er zijn ook vijf nieuwe koetswerktinten die reeds op de Grande Punto en Croma aangeboden werden, andere lichtmetalen velgen, hertekende deurgrepen en gewijzigde beschermstrips. In het interieur worden stoffen van een hogere kwaliteit gebruikt en wordt het instrumentarium opgefrist. De Uproad-versie krijgt zelfs een nieuwe naam. Die gaat voortaan als Giardinetta door het leven. Een aanduiding die uit het verleden van de constructeur werd opgediept. De prijzen werden naar onderen bijgesteld. Volgens Fiat kostten modellen met een gelijkaardige uitrusting vroeger ongeveer € 600 meer dan nu het geval is.