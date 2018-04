Tweede generatie van Yes! Roadster

Door: BV

p de AMI autotentoonstelling in Leipzig presenteerde YES! zijn modellen van de tweede generatie. Het concept van de voorganger werd behouden wat betekent dat de YES! opnieuw een lichtgewicht is dankzij het aluminium Space Frame en glasvezelstructuur. De nieuwe generatie kreeg grotere motoren, een langere wielbasis en grotere overhangen. De auto weegt minder dan 900 kg en uit de nieuwe 3.2 V6 werd een vermogen gepuurd van 255 pk goed voor het bereiken van de beroemde 100 km per uur vanuit stilstand in 4,9 seconden. De supersportwagen kreeg er als boertje een turboversie bij. Deze krachtcentrale braakt 355 pk uit en het koppel van 485 Nm is ook niet mis. De 281 km/uur snelle bolide doet de sprint in 3,9 tellen.

Deelt Yes! mede dat de veiligheid vooral door de enorme rijeigenschappen is gewaarborgd dan is het toch bizar dat men extra moet betalen voor de airbags en het ABS. De volledig met de hand gebouwde machine wordt vervaardigd naar wens van de koper die zelf de wagenkleur, de interieuruitrusting en de technische details bepaalt. Zelfs het pedaalstel, de zitpositie en de stand van de schakelpook worden op maat van de nieuwe eigenaar afgesteld.