Nieuwe Kia Carens: plaats voor 7

ind mei lanceert Kia op het Autosalon van Madrid de opvolger voor de Carens. Dat model is de productie-uitvoering van de Concept Multi-S die we vorig jaar op het Autosalon van Frankfurt al konden bewonderen. Het koetswerk is sindsdien fijngeslepen. De eerste schetsen die het Koreaanse merk vrijgaf maken evenwel duidelijk dat de opvallendste stijldetails zijn gebleven, waaronder de vormgeving van de C-stijl en de wat uitstekende achterruit. In Europa blijft naar alle waarschijnlijkheid de naam behouden. In de VS heet het model Rondo.

De afmetingen van de Concept Multi- S, 4,64m in de lengte, 1,80m in de breedte en 1,65m in de hoogte, gelden als norm voor de nieuweling. De monovolume met conventionele portieren wordt 9cm langer rekent die integraal door aan de wielbasis. Het platform is immers afkomstig van de recent geïntroduceerde Kia Magentis. Een langere wielbasis moet de inzittenden meer voet- en beenruimte opleveren. Kia zal de plaats ook benutten om Őoptioneel- een extra zitrij aan te bieden. In de herfst zal het model in ons land aan het aanbod toegevoegd worden.