Saab presenteert Hybride Cabrio

aab pakte op het Autosalon van Stockholm in thuisland Zweden uit met een Hybride-versie van de 9-3 Cabriolet. Het is (nog) geen productiemodel, maar een studie-exemplaar dat wordt aangedreven door een 2.0l turbomotor. Die loopt niet op fossiele brandstof, maar op Bio-Ethanol. Het blok is voor het overgrote deel identiek aan dat wat we momenteel in het Saab-aanbod vinden. In deze configuratie levert het 260pk. De krachtbron wordt geholpen door twee elektromotoren.

De eerste bevind zich tussen de beide achterwielen die hij aandrijft. Het is de krachtigste van de twee en tekent voor 38kW en maximale trekkracht van 660Nm. De tweede elektromotor zit binnenin het vliegwiel en speelt maximaal 15kW en 120Nm extra kracht door aan de voorwielen. Die krijgen ook alle kracht van de benzinemotor te verwerken. De auto recupereert vertragingsenergie (die wordt opgeslagen in de onzichtbaar en met miniem ruimteverlies ingewerkte batterijen), schakelt bij vertraging of stilstand automatisch de verbrandingsmotor uit en is in staat tot 20km aan één stuk bij een snelheid van maximaal 50km/u enkel de elektromotoren in te schakelen.

Door het hoge koppel dat de elektromotoren weliswaar kortstondig genereren, is de Saab Biopower Hybrid Concept een stuk sneller dan de productieversie met de conventionele verbrandingsmotor zonder dat dit een weerslag heeft op het verbruik. De spurt naar 100km/u duurt slechts 6,9 in plaats van 8,8 seconden.