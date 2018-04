Lada's Logan-killer komt deze zomer

Door: BV



ada zal deze zomer een concurrent voor de Dacia Logan op de Belgische markt introduceren. Het budgetvriendelijke model (dat zowat € 9.000 zal kosten) kreeg de naam Lada Kalina 1118. De vierdeurs vijfzitter weegt een tientje meer dan de 1.000kg. En met een 1.6 viercilindermotor van 82pk moet hij het wel kunnen redden. Zoals een piek van 165km/u, een spurttijd van 13 seconden en een gemiddeld verbruik van 7,4l suggereren. De 1.6 heeft twee kleppen per cilinder, een enkele bovenliggende nokkenas en lichtmetalen cilinderkop. Volgens Russische normen is dat heel wat.

Het model kreeg een sterk hellende voorruit, een korte achtersteven (met een conventionele kofferklep met bovenaan een vinnetje) en een fraai getekend derde zijraampje. Met zijn vier meter lengte is de Kalina een echter vijfzitter. De koffer heeft een inhoud van 400l. Zijn de twee frontairbags en de mechanisch-elektrische stuurbekrachtiging standaard dan zullen als extra ook een automatische airco, elektrische ruitendraaiers, centrale vergrendeling en ABS leverbaar zijn. Een en ander moet nog door de importeur worden vastgelegd en hopelijk zal het anti-blokkeer-remsysteem nog naar de lijst met standaardvoorzieningen migreren. Wellicht worden ook de afgeleide versies Őeen vijfdeurs en een break- later in het programma opgenomen.