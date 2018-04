smart wil af van forfour

Door: BV

D

aimlerChrysler, dat eigenaar is van het nichemerk smart, wil stoppen met de forfour. De kleine vijfdeurs werd nochtans pas in de herfst van 2003 op het Autosalon van Frankfurt voorgesteld. Eerder sneuvelde al de kleine smart roadster uit het gamma. Het merk wil zich in de toekomst enkel nog concentreren op de opvolger van de smart fortwo. Die zal geschikt zijn voor homologatie in de VS én Őniet minder belangrijk- is het enige winstgevende product van de jonge constructeur.

De Forfour wordt geproduceerd aan de zijde van zustermodel Mitsubishi Colt bij Nedcar in Born, vlak over de Nederlandse grens. DaimlerChrysler is onderhandelingen gestart met Mitsubishi Motors dat eigenaar is van Nedcar. Het bedrijf bouwde afgelopen jaar 115.000 wagens, terwijl initieel gemikt werd op een gezamenlijke productie (de Mitsubishi Colt en smart forfour samen) van 210.000 stuks.