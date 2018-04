Raceklaar en legaal: Gumpert Apollo

Door: BV

oland Gumpert was in de jaren zeventig verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Iltis, Audi’s eerste vierwielaangedreven wagen en de voorvader voor de quattro’s. De ingenieur heeft zich sindsdien vooral met de racerij beziggehouden, maar blijkbaar was het de hoogste tijd voor iets anders. De Duitser richtte het bedrijfje Gumpert Sportwagenmanufaktur op en brengt een supersportwagen op de markt; de Gumpert Apollo. Een tweezitter met centraal opgestelde krachtbron waarin nogal wat technologie uit de racerij terug te vinden is. Zo is geheel onafhankelijke voor- en achterwielophanging volledig aanpasbaar. Gumpert laat dan ook weten dat het model steeds voldoet aan de internationale autosportregels.

Onder de kap zit een 4,2l V8, die door twee turbo’s tot 641pk gekitteld wordt. De trekkracht bedraagt 850Nm. Kracht die via een sequentiële zesbak met dubbele koppeling naar de achterwielen wordt versluisd. Daarom ligt een massieve 345/35-band om 19-duims velgen. Om van richting te veranderen volstaan 255/35 voorbanden. De Apollo zet niet meer dan 1.100kg (droog) op de weegschaal. Het lichtgewicht wordt naar 100km/u gekatapulteert in 3 tellen en haalt 200km/u in 8,9 seconden. De topsnelheid hangt af van de afstelling van het aërodynamisch pakket, maar 360km/u hoort tot de mogelijkheden.