Dacia Logan nu met diesel

e Roemeense Renault-dochter Dacia voegt een dieselmotor toe aan het aanbod van de budgetvriendelijke Logan. Ook deze krachtbron is afkomstig uit het rijke Renault-arsenaal. Het gaat om een 1.461cc viercilinder-in-lijn die beschikt over een turbo met vaste geometrie en directe brandstofinjectie via een gemeenschappelijk kanaal (common rail). Onder de kap van de Logan levert de 127kg lichte 1.5dCi 70pk bij 4.000t/min. De koppelwaarde bereikt z’n plafond van 160Nm bij 1.700 krukasrotaties per minuut. De handgeschakelde vijfbak is in wezen dezelfde als bij de benzineversies, zij het met langere overbrengingsverhoudingen.

De Dacia Logan 1.5dCi zet 1.065kg op de weegschaal (zonder airco). Mede dankzij z’n gunstige gewicht neemt het model genoegen met 4,7l/100km in de gemengde cyclus. Met 50l in de tank levert dat met wat geluk een actieradius van 1.000km op. Een sprinter zal je van de Logan niet maken; de diesel heeft 15 tellen nodig om de koets 100km/u snel te maken. De topsnelheid bedraagt 158km/u.

De diesel komt er niet in een uitgeklede versie. Wie zich een voor iets minder dan € 10.500 een Logan met zelfontbrander aanschaft heeft daarom steeds recht op ABS, twee airbags, hoofdsteunen, driepuntsgordels op alle zitplaatsen, centrale vergrendeling en stuurbekrachtiging. Dacia geeft drie jaar garantie met een maximum van 100.000km.