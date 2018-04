Loremo: superzuinig en spotgoedkoop

Door: BV

L

oremo, een onderneming uit het Duitse München, ontwikkelde een 1,5l-auto die slechts € 10.990 kosten moet. Het model wordt 3,84m lang, 1,36m breed en 1,10m hoog en zal plaats bieden aan twee personen. De auto is Őinclusief koetswerk- zoveel mogelijk opgetrokken uit kunststoffen en weeg daarom slechts 450kg. Met een 20pk sterke tweecilinder dieselmotor onder de kap krijgt het aërodynamische model een autonomie van 1.300km. De tank heeft evenwel slechts 20l inhoud. De kleine diesel speelt z’n vermogen via een handbediende vijfversnellingsbak door naar de achterwielen. De Loremo LS haalt een topsnelheid van 160km/u en gaat in minstens 20 tellen van 0 naar 100km/u.

Loremo plant ook een GT. Die heeft een driecilinder turbodieselmotor onder de kap die 50pk levert. Die combinatie wordt 220km/u snel en rondt de kaap van 100km/u desgewenst al na 9 seconden. Aan boord van de GT wordt ook ruimte voor vier inzittenden voorzien. De tweede zitrij kijkt achteruit om de aërodynamisch optimale vorm van het dak te kunnen behouden. De GT wordt wellicht € 14.990 duur en verbruik ook wat meer. Wellicht stijgt het normverbruik naar 2,7l. De toegang wordt telkens verzekerd door een enorme klep. De instaprand komt volgens de ontwerpers niet hoger dan een badrand. De bagageruimte zit vooraan. Bestellen kan meteen, maar het bedrijf verwacht pas in 2009 de eerste exemplaren te kunnen leveren.