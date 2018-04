Dit is de Honda Civic Type-R

Door: BV

p Honda’s stand in Genève prijkt een prototype voor de nieuwe Civic Type-R. De sportieve Civic loopt vanaf begin 2007 in het Engelse Swindon van de band. Maar het prototype toont onder z’n opsmuk ook meteen de koets van de driedeursversie en daarop is het niet meer zo lang wachten.

Net als bij de eerdere Civic-concepts zal het uiterlijk van deze Type-R nauwelijks wijzigingen ondergaan tijdens z’n overgang tot productiemodel. Over de krachtbron werd tijdens de voorstelling met geen woord gerept. Honda gaf eerder te kennen de 200pk sterke 2.0 VTEC-krachtbron zonder noemenswaardige wijzigingen (of vermogenswinst) uit het vorige model over te nemen.