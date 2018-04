Toyota zaagt dak van Aygo

Door: BV

oyota presenteert in Genève de Aygo for Sports. Een open variant, waaraan niet veel ontwikkeling voorafging. De ontwerpers hebben letterlijk het dak van een productiemodel gezaagd. Omdat de koets tijdens het transport niet als een kaartenhuisje in elkaar zou plooien, bleven er twee verstevigingsbogen overeind. De deuren werden deskundig gedemonteerd en de gaten in ware strandbuggy-stijl met polyester afgewerkt. De koets kreeg een zomerse tint: azuurblauw en zilver voor de steunbogen. De kale Aygo heeft eveneens recht op lichtunits met LED-technologie en voor een autootje van deze afmetingen, behoorlijk uit de kluiten gewassen 17-duims velgen.

In het interieur worden beige tinten gecombineerd met talrijke blauwe accenten. De achterbank sneuvelde en een kofferafdekking is er ook niet meer. Wel opgemerkt leuk is de vloer. Die is afgewerkt met teak-hout. Een stijlkenmerk dat de ontwerpers bij de klassieke speedboot leenden.