Prototype sportieve Yaris

Door: BV

T

oyota pronkt op z’n stand in Genève met een prototype voor de Yaris T-Sport. Die heeft nog niet z’n definitieve vorm, maar veel zal het productiemodel dat in de loop van 2007 verwacht wordt niet afwijken. De kleine stadsrakker wordt sportief aangekleed. De bumper kreeg meer reliëf en de neusgaten worden zwart gaas opgevuld. Twee mistlichtjes glippen in de voorbumper. De zijdrempels worden met skirts op de hoogte van de lage snuit gebracht en ook achteraan vinden we een potiger ogende achterbumper. Een dakspoiler, 17-duims lichtmetalen velgen en de obligate collectie badges maken het af.

Toyota is spaarzamer als het op de mechaniek aankomt. De Japanners willen vooralsnog enkel kwijt dat er een nieuwe 1.8l tussen de voorwielen van de Yaris TS leeft. Vermogen en prestaties? We hebben er het raden naarij