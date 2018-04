Saab Aero X is ecobom!

Door: BV

S

candinaven en exotische sportwagen lijken op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen te hebben, maar het weerhield Saab er niet van het toch te proberen. Op het Autosalon van Genève presenteert het Zweedse merk dan ook een ultrasportieve tweezitter. Niets meer dan een studiemodel, maar ook niets minder. De Zweden dromen wellicht ook al van serieproductie.

De Aero X, want zo heet de creatie, biedt de twee inzittenden in elk geval een uitgesproken goed zicht op de omgeving. Bestuurder en passagier hebben een ononderbroken gezichtveld van 180°. Er zijn immers geen dakstijlen. En eigenlijk ook geen portieren. Saab gebruikt een canopy, waarbij de hele cockpitafdekking naar voor schuift. Dat is niet eens zo ver gezocht, gezien Saabs ervaring in luchtvaart.

Het onderstel wordt geleend bij de Pontiac GTO, maar onder de kap zit een volwaardige Saab-krachtbron. Dat is de inmiddels leverbare 2,8l V6 biturbo. Voor de gelegenheid werd die opgekitteld naar 400pk. De zescilinder lust bovendien zuivere bioethanol en dat is goed voor het milieu. Het koetswerk is opgetrokken in carbon, waardoor het gewicht niet boven 1,5 ton uittorent. De ophanging wordt elektronisch gecontroleerd en het vermogen wordt netjes over de vier wielen gespreid. Saab berekende dat de sprint naar 100km/u slechts 4,9 seconden in beslag moet nemen. De topsnelheid zou de constructeur netjes limiteren op 250km/u.

Binnenin elimineerde Saab alle conventionele wijzers en knoppen. Alle informatie wordt weergeven door middel van 3D-afbeeldingen die in heldere zones geprojecteerd worden. Zowel de functionele- als de binnenverlichting wordt geheel aan LEDs overgelaten.