Retro-gek: Castagna Imperial Landaulet

astagna, een koetswerkbouwer uit Milaan, bouwde voor een Arabische klant drie verlengde Porsches Cayenne. Een vierde verlengd onderstel werd ter beschikking van de ontwerpers gesteld. Die bedachten de Castagna Imperial Landaulet. Een zes meter lange limousine waarvan niet alleen de naam, maar ook het koetswerk geïnspireerd is op de majestueuze limousines uit de jaren ’20. Het tweekleurige koetswerk beschikt over tegengesteld scharnierende voor- en achterportieren, een volledig in glas uitgevoerd dak, waarvan het paneel boven de achterste passagiers geopend kan worden, en in de achterste wielbogen ingewerkte LED-verlichting.

De Cayenne-basis levert het showmodel alvast vierwielaandrijving en een meer dan behoorlijke bodemvrijheid op. Onder de kap zit een V12 die zowat 800pk ophoest. Over de prestaties wordt niet gerept. De Imperial Landaulet is te zien op het Autosalon van Genève.