smart roadster: de allerlaatste uitgave

mart neemt afscheid van de roadster. En het merk dat door DaimlerChrysler officieus in de etalage wordt gezet doet dat met een laatste speciale uitgave; de “collectors edition”. Het verzamelstuk wordt aangedreven door de 101pk sterke driecilinder die de kleine tweezitter tot 190km/u snel maakt. Andere leuke details zijn de 17-duims lichtmetalen velgen, de verlaagde ophanging en de voor- en achterspoiler. Voorts heeft smart het eindelijk over z’n hart gekregen om de bumperstukken in koetswerkkleur te lakken. In dit geval is dat mat bruin. Ook het interieur is met bruin leder overtrokken.

Wie verwacht hiermee het laatste van de roadster gezien te hebben, zou bedrogen kunnen uitkomen. Verschillende bedrijven hebben reeds in het concept interesse getoond, waaronder het Britse Project Kimber dat eerder ook al meedong in de overnamestrijd rond MG Rover maar daar naast de prijzen viel.