Meer power met Lamborghini Murcièlago LP640

Door: BV

V

olgende week pak Lamborghini in het Zwitserse Genève uit met een nieuwe versie van de Murcièlago. Die heeft een opgewerkte V12 onder de kap. De Italiaanse Audi-dochter was wel tot die stap verplicht omdat de 580pk sterke tweezitter de vermogenswedloop die de laatste jaren bij de supersportwagens gehouden wordt, aan het verliezen is. Lamborghini boort daarom het twaalfcilinderblok uit van 6,2 naar 6,5l. Een variabele kleppentiming optimaliseert de beademing en de gegevens van het gaspedaal worden voortaan elektronisch verwerkt. Op de flanken vallen de grotere luchthappers op, die de honger van de V12 naar meer koellucht moeten stillen. De aanpassingen leveren een vermogenswinst van 60pk op. Het koppel stijgt tot 660Nm. De winst in de sprint bedraagt 4 tienden van een seconde. De LP640 (LP van Longitudinale Posteriore Ő de lengteopstelling van de krachtbron, en 640 voor het vermogen) katapulteert zichzelf ermee naar 100km/u in 3,4 seconden.

De LP640 onderscheidt zich ook van minder superieure Murcièlago door z’n jasje. Specifieke 18-duims velgen (met 245/35-rubber vooraan en 335/30 banden achter), een nog luxueuzere interieuraankleding en een gewijzigde koetswerkkit. De voorspoiler en Őbumper zijn agressiever gelijnd en achteraan werd meer werk gemaakt van de diffuser. Wie vindt dat z’n Lamborghini nog niet genoeg aandacht trekt, kan een transparante afdekkap voor het motorcompartiment bestellen