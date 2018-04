Vierdeurs Citroën C4 voor China

Door: BV

-Triomphe, zo heet de sedanuitvoering van de C4 die Citroën speciaal voor de Chinese markt ontwikkelde. Hij werd op 18 februari voorgesteld in Shenzhen en zal in het tweede kwartaal van 2006 op de markt komen. Citroën realiseerde in 2005 in China een groei van 34% met meer dan 100.000 verkochte wagens en wil die positieve tendens doorzetten. Het merk verkocht er de afgelopen 14 jaar reeds 600.000 wagens. De C-Triomphe werd 4,8m lang en 1,77m breed. Dat is langer dan de drie- en vijfdeurs die we hier kennen. En dat het merk zich meer moeite heeft getroost dan enkel maar het toevoegen van een kofferbak, blijkt uit de wielbasis. Die nam toe tot 2,71m. De koffer biedt plaats aan 513l bagage.

De uitrustingsmogelijkheden omvatten elektrisch verstelbare zetels, leder (vanaf het tweede uitrustingsniveau), een snelheidsregelaar en meedraaiende bi-xenon koplampen. Uitrustingen die de Chinezen nog maar zelden of nooit gezien hebben. Onder de kap komt alleen een 150pk en 200Nm sterke 2.0l benzinemotor.