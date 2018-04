Dodge biedt voorsmaakje van Hornet Concept

Door: BV

D

odge, dat als merk opnieuw vaste voet wil krijgen op het Europese continent, heeft daar graag een specifieke concept car voor over. Het showbeest viert première op het salon van Genève, dat op 2 maart officieel zijn deuren opengooit. De Dodge Hornet Concept oogt op en top Amerikaans, maar past wel in het B-segment (3846 mm lang), terwijl hij haast zo breed is als een vertegenwoordiger uit het C-segment. Dodge noemt de wagen zelf een unieke 'fusie' van Europese rationaliteit - voor wat afmetingen en prestaties betreft Ő met een 'crazy' Amerikaanse autovisie. Bij de modieuze zonnebrillen werd het 'Blue View' getinte glasoppervlak afgekeken, dat sterk contrasteert met de zilverkleurige koetswerkkleur. Het is de bedoeling om slechts een beperkt aantal kleuren voor te stellen, waarop de klanten een contrasterende kleur voor de glasvlakken afstemmen. Het 'sky view' panoramadak is inmiddels al haast een klassieker geworden. Het logo met royale afmetingen siert nadrukkelijk het radiatorrooster. Imposante 19" opengewerkte velgen, showen de mechanische onderdelen, inclusief goudkleurige remklauwen. In het verhoogde gedeelte van de motorkap bevindt zich aan bestuurderszijde een luchthapper voor de drukgevoede 1.6-viercilindermotor met 16 kleppen en variabele timing (VVT). De Dodge Hornet Concept is 170 pk sterk en biedt 224 Nm koppel bij 4000 tr/min. De motor stuurt zijn kracht via een manuele zesversnellingsbak naar de voorste wielen en laat de wagen in 6,7 s uit stilstand tot 97 km/u accelereren.

Zijn uiterlijk oogt robuust en behoorlijk agressief, terwijl het interieur kiest voor een zachte aanpak met veel ruimte en flexibiliteit. De portieren openen naar elkaar toe en zijn erg dun in het belang van een maximale interieurruimte. Een B-zuil ontbreekt helemaal.Het sportieve interieur zocht inspiratie bij ruimtecapsules om een maximale efficiëntie te koppelen aan een beperkte ruimte. Een functioneel-technologische uitstraling werd gepaard aan aangename oppervlakken en materialen. De veiligheidsgordels werden geïntegreerd in de zetels uit schuimplastic. De kuipstoel van de voorste passagier kan samen met de 3-zit achterbank plat gelegd worden tot een vlakke laadvloer ontstaat. De vloer is bekleed met een duurzame rubbermat met honingraatstructuur. In de deurpanelen zitten gemakkelijk uitneembare koffertjes, o.a. voor de EHBO-kit. Het achterste portier aan bestuurderszijde bevat zelfs een handige drankenkoeler.