Dodge Rampage is revolutionaire pick-up

e ontwerpafdeling van het Amerikaanse Dodge heeft een concept car ontwikkeld van een nieuwe pick-up. En omdat het merk dit jaar weer van wal steekt in Europa, is de première ervan zelfs voorbehouden voor het Autosalon van Genève. De Dodge Rampage moet uitpakken met een vernieuwende vormgeving, maar probeert toch vooral met slimme laadoplossingen het publiek te bekoren. De Pick-up meet 5,15m in de lengte, 2,03m in de breedte en is 1,89m hoog. Onder de kap van de Rampage vinden we de 5,7l grote HEMI-V8. Die is dit maal 345pk sterk.

In het interieur is ruimte voor vijf inzittenden. De toegang tot de cabine wordt vereenvoudigd door gebruik te maken van een constructie met een conventioneel voorportier en een schuifdeur achteraan. De B-stijl werd achterwege gelaten. Om de opstap minder hoog te maken schuift de dorpel naar beneden en functioneert die als een trede. In het interieur kunnen zowel de achterbank als de passagierszetel vooraan in enkele simpele handelingen in de vloer verdwijnen. Dat ‘Stow ’n Go’-systeem werd voor het eerst geïntroduceerd op de Chrysler Grand Voyager. Een andere vondst van de Dodge-ontwerpers is de slanke middenconsole. Die is immers draaibaar en kan daardoor zowel door de bestuurder als door de passagier probleemloos bediend worden.

Om extra lange goederen te kunnen laden kan de scheidingswand tussen cabine en laadbak onder de vloer van het platform verdwijnen. Dan kunnen items vervoerd worden die anders achteraan het voertuig uit de bak steken. Dat kan overigens ook nog altijd. Toch heeft die klep voortaan meer in petto. Het binnenste afdekpaneel is immers uitschuifbaar. Op die manier kan rollend materieel geladen worden.