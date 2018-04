Acrea Zest: tussen roadster en buggy

Door: BV

D

e autowereld is weer een rariteit rijker. Op het Autosalon van Genève presenteert Acrea de Zest; een mengeling van een Roadster en een Buggy. De merknaam Acrea is een samentrekking van “Atelier de Creation Automobile”, waarmee u meteen begrepen heeft dat het een Franse producent is.

De zeer kleine tweezitter -3,21m lang en 1,51m hoog- zal worden aangedreven door een tweecilinder 505cc motor. Die is goed voor 21pk bij 5.200t/min. De lichtgewicht Zest zou daarmee nog in staat moeten zijn een topsnelheid van 110km/u te halen. De koets is minimalistisch. Deuren ontbreken, net als een dak. Al zal een hardtop optioneel leverbaar zijn.

De tweezitter wordt gehomologeerd en aangeboden in Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Nog dit jaar wil Acrea 600 exemplaren bouwen. Volgend jaar wordt al gemikt op 2.000 stuks. Het prijskaartje hoort, afhankelijk van de belasting in het land van aankoop, rond € 9.500 te liggen.