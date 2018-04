Dodge komt met snelle Caliber

Door: BV

n Europa is het nog uitkijken naar de Dodge Caliber; die krijgt hier een 1.8 of 2.0 benzinemotor of een op Europese leest geschoeide 2.0 diesel onder de kap. In de VS, op de autoshow van Chicago, zijn ze intussen al een stap verder. Daar debuteert de Caliber SRT-4. Die heeft een geblazen 2.4l viercilindermotor onder de kap die goed is voor 300pk en 350Nm. Daarmee wordt Dodge’s eerste mondiale product naar 100km/u gekatapulteerd in zes tellen. Een luchthapper op de motorkap voorziet de turbo van voldoende zuurstof. Uiteraard zorgde Dodge voor een sportieve binnen- en buitenaankleding. De SRT-4 komt ten vroegste begin 2007 op de markt.