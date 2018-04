Freestream bouwt straatlegale F1!

Door: BV

T

wee ingenieurs uit het team dat de legendarische McLaren F1 ontwikkelde, brengen een extreme lichtgewicht sportwagen op de markt; de Freestream T1. De Britten Ben Scot-Geddes en Graham Halstead zeggen dat de Freestream van alle straatlegale wagens het best de F1-sensatie voor de twee inzittenden benadert. De lancering van de 150.000 pond dure sportwagen is voorzien voor later dit jaar. Exclusiviteit is alvast verzekerd; de fabriek bouwt elk jaar maximaal 25 stuks.

De T1 krijgt een dragende structuur in carbon en wordt op de achterwielen aangedreven door een 2,4l V8 die dicht bij F1-specificaties aanleunt. De krachtbron braakt bij 10.500t/min 480pk uit. Met een leeggewicht van slechts 465kg levert dat een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 1.000pk per ton op! De paardenkrachten worden een door een uit magnesium vervaardigde sequentiële zesbak geleid. Een topsnelheid van meer dan 300km/u is gegarandeerd. Voorspelde acceleratietijden houden het op een sprint naar 100km/u in 2,5 seconden en 160km/u in minder dan 5 tellen. Het remsysteem moet een vertraging van meer dan 3g kunnen opwekken. Dezelfde maat wordt genoemd voor de tolereerbare zijwaartse krachten.