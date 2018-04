Dodge Nitro voor 2007

Door: BV

aimlerChrysler wil op de Europese markt meer producten van z’n Amerikaanse ondernemingen afzetten. Vooral het merk Dodge, dat tijdens het Autosalon van Brussel reeds over een aparte stand beschikte, moet de speerpunt van de nieuwe strategie vormen. De nieuwe producten van het merk zijn immers ontwikkeld met een globale afzet in het achterhoofd. Na de zeer scherp geprijsde Caliber, volgt de productieversie van de Dodge Nitro. Een middelgrote SUV, waarmee het merk niet minder wil dan een revolutie in het segment teweeg brengen. Hij moet een alternatief vormen voor klanten die een aparte stijl willen. De designers introduceerden drieste designelementen. De kenmerkende kruisvormige grille wordt geflankeerd door rechthoekige koplampen. De voorpartij wordt ook gedomineerd door de imposante motorkap, in het verlengde van de voorpartij. Op de flanken zorgen de geprofileerde wielbogen en hoge gordellijn voor een krachtige uitstraling.

Het interieur van de Nitro biedt plaats aan vijf inzittenden. Het instrumentenpaneel biedt plaats aan vier wijzerplaten in drie modules. De deurgrepen, middenconsole, versnellingspook en enkele bedieningselementen worden voorzien van zilverkleurige accenten. Chroom wordt dan weer gebruikt voor het stuur, de handgreep op de voorste rij en de middenconsole. Dodge besteedde veel aandacht aan de beschikbare bergruimte. De middenconsole kreeg een dubbel bergvak, er zijn diepe compartimenten in de deuren en de eerste en tweede rij beschikken over bekerhouders. Het zitmeubilair is volgens de constructeur stevig en robuust. Op de basisuitvoering, die gewoon Dodge Nitro noemt, is er keuze tussen vinyl of stof voor de bekleding. De twee beschikbare hogere uitrustingsversies ŐNitro R/T en Nitro SLT- worden optioneel voorzien van een lederen interieur.

Zowel de voorste passagiersstoel als de achterbank zijn neerklapbaar. De achterbank is eveneens verschuifbaar om het comfort voor de inzittenden te vergroten. Met uitzondering van het instapniveau, beschikt elke Nitro over een “Load ’N Go”-laadvloer. Dat is een laadplatform dat zo’n 45cm naar achteren schuift om de bagage makkelijk te kunnen in- of uitladen. Dat kan tot 180kg aan. De Dodge Nitro heeft recht op een omkeerbare laadvloer, en als optie is een compact tafeltje verkrijgbaar.

Onder de kap vinden we een 3,7l V6 met een vermogen van 210pk en 319Nm koppel of een al even slecht op de Europese markt afgestemde 4.0l V6 die 255pk en 360Nm achter de hand houdt. Gelukkig houdt Dodge eraan de Nitro in onze contreien ook met een dieselmotor aan te bieden. Die zal wel op Europese leest geschoeid zijn.